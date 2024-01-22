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Суд огласит приговор террористке Дарье Треповой* 25 января

Трепова* в последнем слове пыталась убедить суд в отсутствии у себя прямого умысла, утверждала, что якобы не знала о наличии бомбы в статуэтке, убившей Владлена Татарского.
Тимур Шерзад Роман Закурдаев 2024-01-22 11:08:01
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Приговор террористке Дарье Треповой* будет оглашен 25 января. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Звезды».

Сегодня обвиняемая и Дмитрий Касинцев, укрывавший ее у себя дома после взрыва, выступили с последним словом. Если верить словам Треповой*, то она испытывает боль и чувство стыда. Дарья Трепова* отрицала наличие прямого умысла, делая упор на свои доверчивость и наивность.

Террористка заявила, что не знала Владлена Татарского до всех событий, он произвел на нее впечатление добродушного человека. 

Трепова* попыталась убедить суд в своей уверенности в том, что в статуэтке находился микрофон, а не бомба. Она попросила суд отправить дело на доследование и повторно провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова* принесла на встречу с русским писателем, волонтером и ополченцем Владленом Татарским (Максим Фомин) статуэтку, в которой была бомба. Террористка вручила ему статуэтку, через некоторое время произошел взрыв, в результате которого Татарский погиб. Также пострадали десятки посетителей встречи. 

* Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов.

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