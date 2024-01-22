Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный украинец с фамилией Жебовский рассказал представителям Минобороны России, что его отправили выполнять боевые задачи, дав одну гранату, автомат с четырьмя магазинами, три бутылки воды, одежду и немного еды.

Позиции находились на линии боевого соприкосновения, хотя командование обещало, что они будут в 500 метрах от переднего края. Своих командиров мужчина не видел. По словам пленного, очень много мобилизованных отказываются от выполнения задач на передовой и убегают.

Жебовскому вручили повестку на блок-посту 9 сентября. По его словам, на блок-постах забирают всех мужчин в военкомат и отправляют в войска.

Также украинец рассказал о хороших условиях пребывания в российском плену - пленных кормят, поят, не обижают.

Другой пленный на днях рассказал, как ВСУ не смогли доставить еду на позиции. В условиях воздействия ВС РФ передать провизию получалось только дроном, но и тут украинцев ждало разочарование - при попытке обнаружить этот сброс товарищи ничего так и не нашли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.