Шольц пообещал продолжить поддержку Украины без ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжает придерживаться позиции, согласно которой киевскому режиму не следует поставлять крылатые ракеты Taurus. Об этом он сказал на пресс-конференции после выдвижения на второй срок.

«По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений. Например, когда я сказал, что не будем поставлять крылатые ракеты», - отметил он.

Кроме того, Олаф Шольц добавил, что поддерживает продолжение финансирования помощи Украине за счет заимствований из государственного бюджета ФРГ.

Напомним, в феврале следующего года немцам предстоит досрочно избрать новый состав бундестага. Выборы пройдут после недавнего развала правящей «светофорной коалиции».

Сегодня стало известно, что правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) единогласно приняло решение выдвинуть на пост канцлера Олафа Шольца.