Комроты заявил, что «Терминатор» вычисляет врага на расстоянии до 5 км

«Терминаторы» тренируются без выходных перед отправкой в зону СВО. Мощное вооружение, высокую маневренность, современные приборы обнаружения и управления огнем экипажи боевых машин поддержки танков осваивают на полигонах Центрального военного округа.

Дипломной работой назвать это нельзя, но вот курсовой - точно. Одно из первых совместных занятий на полигоне экипажей «Терминаторов» - на слаженность. До этого военнослужащие проходили индивидуальную подготовку. Теорию и практику. Каждый - по своей специальности, которую ему доверили на боевой машине поддержки танков. Сейчас же - командная работа. Гранатометчики и наводчики оттачивают точность стрельбы, по движущимся и стационарным мишеням. Механики-водители демонстрируют навыки управления БМПТ.

Все члены новых экипажей «Терминаторов», которые проходят подготовку на полигоне учебного центра на Урале - контрактники. Многие имеют опыт участия в специальной военной операции. Несмотря на плотность учебного процесса - за два месяца обучения не предусмотрено ни одного выходного дня, - некоторые навыки придется оттачивать на полигонах в тыловых районах зоны проведения СВО.

Инструкторы, которые готовят парней, без исключения - с опытом участия в специальной военной операции. Более того, на переднем крае они работали именно на БМПТ. Дмитрий Бородкин - один из них. Молодой офицер рассказывает, где исходя из собственного боевого опыта наиболее эффективен «Терминатор».

«Она лучше себя показала, именно когда слежение идет за противником - где он передвигается, какими группами он передвигается. Данная машина на это и была приспособлена. У нее стоит определенная аппаратура, которая может вычислить противника на расстоянии до 5 000 метров», - поделился командир роты Дмитрий Бородкин.

Члены формирующихся экипажей машин, которые имеют опыт СВО, анализируют возможности техники, с которой им предстоит работать. Период обучения, и особенно практическая его часть, позволяет это сделать.

«Мы практически живем с этими машинами. У нас дневные и ночные стрельбы. Машина раскрывается для нас все новыми красками, возможностями. Так как многие из нас были на передовой, очевидно, где она будет применяться и как она будет применяться», - рассказал оператор-гранатометчик БМПТ «Терминатор» Олег Азовцев.

Сфера применения - опорники противника в лесополосах и в плотной городской настройке, говорят военнослужащие. Отлично машина покажет себя при уничтожении вражеских ретрансляторов и коммуникаций противника.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как «Терминаторы» расчищают дорогу на Курахово. Огневую поддержку пехоте обеспечивают и БМП с боевым модулем «Бережок».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.