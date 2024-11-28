Курахово штурмуют и подразделения группировки войск «Юг». Они атакуют важнейший для ВСУ укрепрайон с востока. Огневую поддержку нашей пехоте обеспечивает связка из БМП с боевым модулем «Бережок» и уже легендарных боевых машин поддержки танков «Терминатор».

БМП с модулем «Бережок» обладает потрясающей огневой мощью. У машины имеются четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет», 30-милиметровая скорострельная пушка со спаренным пулеметом и гранатометы АГС.

Российская боевая машина пехоты лучше западных аналогов по скорости и проходимости. На БМП установлена и улучшенная система управления огнем.

«Они очень боятся эту машину. Они уже с ней знакомы. Любая техника еще подкреплена русским духом, он непобедим», - говорит заместитель командира батальона по вооружению с позывным Лис.

Активно применяется и БМПТ «Терминатор». У этой машины сразу две 30-милиметровых пушки. Огневой вал такой, что противник может только вжаться в землю. Также имеется система, предупреждающая о готовящейся ракетной атаке.

«В умелых руках эта машина очень грозная. Крепкая», - отмечает командир БМПТ «Терминатор» с позывным Калуга.

Благодаря дополнительной защите «Терминаторы» начали все больше соответствовать своему названию. Неуязвимость - это плод труда ремонтников, которые после каждого боя приводят в порядок железные доспехи.