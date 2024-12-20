С начала года Китай импортировал из России более 99 млн тонн нефти

За 11 месяцев этого года Китай импортировал из России 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Поставки сырья увеличились на 1,66% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Отмечается, что только в минувшем ноябре Китай закупил 8,642 миллиона тонн российской нефти. Сырье обошлось Поднебесной в 4,613 миллиарда долларов.

Минувшим летом президент Владимир Путин заявлял, что объем торгового оборота РФ и КНР превышает ожидания. По его словам, в данный момент товарооборот диверсифицируется. Происходит это, подчеркнул глава государства, достаточно успешно.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что Россия и Китай продолжают наращивать торговлю, несмотря на негативное внешнее воздействие.