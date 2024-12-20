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С начала года Китай импортировал из России более 99 млн тонн нефти

Поставки сырья увеличились на 1,66%.
Сергей Лебедев 2024-12-20 09:17:19
© Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

За 11 месяцев этого года Китай импортировал из России 99,069 миллиона тонн нефти на 57,432 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Поставки сырья увеличились на 1,66% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом.

Отмечается, что только в минувшем ноябре Китай закупил 8,642 миллиона тонн российской нефти. Сырье обошлось Поднебесной в 4,613 миллиарда долларов.

Минувшим летом президент Владимир Путин заявлял, что объем торгового оборота РФ и КНР превышает ожидания. По его словам, в данный момент товарооборот диверсифицируется. Происходит это, подчеркнул глава государства, достаточно успешно.

Кроме того, Владимир Путин отмечал, что Россия и Китай продолжают наращивать торговлю, несмотря на негативное внешнее воздействие.

#Китай #Россия #в стране и мире #РФ #нефть #кнр #поставки
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