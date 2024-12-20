Путин оказался самым популярным зарубежным лидером в Греции

Социологическая компания MRB провела опрос среди жителей Греции и выяснила, что российский президент Владимир Путин - самый популярный из иностранных лидеров. Он получил 31,8% положительных оценок, как сообщает телеканал OPEN.

Согласно его данным, результаты опроса свидетельствуют о том, что Путин обладает высоким рейтингом у значительной части греческого общества. Вторым по популярности среди зарубежных глав государств стал избранный президент США Дональд Трамп с 29,8%.

«Владимир Путин занимает первое место как наиболее позитивно оцениваемый глава государства за рубежом с 31,8% положительных оценок. За ним следует Дональд Трамп с 29,8%, а на третьем месте - Эмманюэль Макрон с 27,7%», - заявил телеканал.

В общей сложности участники оценили 11 политиков, включая китайского лидера Си Цзиньпина, который набрал 17,2% положительных оценок, действующего президента США Джо Байдена (14,3%) и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (15,3%).

В антирейтинг попали лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 80% негативных оценок, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (60,6%) и Владимир Зеленский (60,4%).

Личность Путина интересует не только граждан Греции, но и весь мир. В феврале 2024 года американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом. За несколько дней оно набрало 200 миллионов просмотров, а сейчас на ролике 215 миллионов.