МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин оказался самым популярным зарубежным лидером в Греции

Почти 31% опрошенных оценивают Путина положительно, почти столько же хорошо относятся к Трампу, а вот Зеленский набрал около 60% отрицательных откликов среди греков.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 05:45:09
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Социологическая компания MRB провела опрос среди жителей Греции и выяснила, что российский президент Владимир Путин - самый популярный из иностранных лидеров. Он получил 31,8% положительных оценок, как сообщает телеканал OPEN.

Согласно его данным, результаты опроса свидетельствуют о том, что Путин обладает высоким рейтингом у значительной части греческого общества. Вторым по популярности среди зарубежных глав государств стал избранный президент США Дональд Трамп с 29,8%.

«Владимир Путин занимает первое место как наиболее позитивно оцениваемый глава государства за рубежом с 31,8% положительных оценок. За ним следует Дональд Трамп с 29,8%, а на третьем месте - Эмманюэль Макрон с 27,7%», - заявил телеканал.

В общей сложности участники оценили 11 политиков, включая китайского лидера Си Цзиньпина, который набрал 17,2% положительных оценок, действующего президента США Джо Байдена (14,3%) и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (15,3%).

В антирейтинг попали лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 80% негативных оценок, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (60,6%) и Владимир Зеленский (60,4%).

Личность Путина интересует не только граждан Греции, но и весь мир. В феврале 2024 года американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским президентом. За несколько дней оно набрало 200 миллионов просмотров, а сейчас на ролике 215 миллионов.

#в стране и мире #Владимир Путин #Греция #опрос
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 