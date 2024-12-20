Снайперы группировки «Запад» нанесли удар по живой силе ВСУ

Снайперы общевойсковой армии группировки войск «Запад» в режиме «свободной охоты» скрытно поражают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая боевую работу российских штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения СВО. На опубликованных Минобороны РФ кадрах они уничтожили живую силу ВСУ.

Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга. Особое внимание снайперы уделяют маскировке позиции и выстрела, так как работают они на близких дистанциях. В этом им помогают тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку. Также бойцы используют современные прицелы, которые повышают эффективность стрельбы в несколько раз.

Самое сложное в работе снайпера - ожидание. Зачастую цель приходится ждать несколько часов и даже суток. С собой на позицию они берут еду - как правило, что-то насыщенное витаминами. Например, орехи или батончики.

Универсальность снайперов за время СВО не раз была доказана. Они могут работать как свободные охотники, как разведчики, корректировщики, могут останавливать продвижение бронетехники и живой силы противника. Также бойцы прикрывают расчеты станковых гранатометов АГС, которые наносят удары по позициям украинских боевиков.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» поразили орудия и живую силу ВСУ. Также во время боевой работы были уничтожены пулеметные точки противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.