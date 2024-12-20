Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов со стороны противника в освобожденных населенных пунктах Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения неразорвавшихся снарядов ВСУ нашими саперами.

В этот раз они получили запрос от местных жителей. В одном из районов Курской области обнаружили снаряд от РСЗО «Град», который попал в ангар. Российские военнослужащие ликвидировали взрывоопасный предмет на месте.

«Мирный ангар, гражданский - гражданская автотехника стоит. Обратились люди, попросили приехать уничтожить снаряд. Приехали, посмотрели, путем подрыва уничтожили снаряд от "Града"», - рассказал старший сапер с позывным Тихий.

Другие неразорвавшиеся боеприпасы наши бойцы обнаружили на территории промышленного предприятия. Эти снаряды также были уничтожены на месте.

Ранее расчет «Гиацинта» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.