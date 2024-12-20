МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Саперы уничтожили неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Курской области

Наши военные инженеры продолжают уничтожать последствия обстрелов ВСУ в Курской области, в этот раз они уничтожили снаряд от «Града» в гражданском ангаре и неразорвавшиеся боеприпасы на территории промышленного предприятия.
2024-12-20 05:00:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» устраняют последствия обстрелов со стороны противника в освобожденных населенных пунктах Курской области. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения неразорвавшихся снарядов ВСУ нашими саперами.

В этот раз они получили запрос от местных жителей. В одном из районов Курской области обнаружили снаряд от РСЗО «Град», который попал в ангар. Российские военнослужащие ликвидировали взрывоопасный предмет на месте.

«Мирный ангар, гражданский - гражданская автотехника стоит. Обратились люди, попросили приехать уничтожить снаряд. Приехали, посмотрели, путем подрыва уничтожили снаряд от "Града"», - рассказал старший сапер с позывным Тихий.

Другие неразорвавшиеся боеприпасы наши бойцы обнаружили на территории промышленного предприятия. Эти снаряды также были уничтожены на месте.

Ранее расчет «Гиацинта» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели минимальным количеством выстрелов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Саперы #Курская область #ВСУ #РСЗО Град
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 