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Хуснуллин заявил о росте дефицита кадров в строительной сфере

Вице-премьер добавил, что рост дефицита кадров в строительстве происходит на фоне увеличения объемов строительства.
Таисия Кваша 2024-12-20 02:26:21
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли в количестве 200-400 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Он объяснил, что рост дефицита рабочей силы в строительной сфере сложился на фоне увеличения объемов строительства, который не пропорционален к повышению производительности.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин предупредил, что страна в ближайшие годы будет испытывать дефицит рабочей силы. Он отметил, что проблему нельзя закрыть за счет ввоза мигрантов в страну.

#в стране и мире #марат хуснуллин #стройка #дефицит кадров #рабочая сила #Строительная отрасль
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