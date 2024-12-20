Хуснуллин заявил о росте дефицита кадров в строительной сфере

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин оценил дефицит кадров в строительной отрасли в количестве 200-400 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Он объяснил, что рост дефицита рабочей силы в строительной сфере сложился на фоне увеличения объемов строительства, который не пропорционален к повышению производительности.

Напомним, что в апреле президент России Владимир Путин предупредил, что страна в ближайшие годы будет испытывать дефицит рабочей силы. Он отметил, что проблему нельзя закрыть за счет ввоза мигрантов в страну.