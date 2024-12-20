Волонтеры рассказали, что мешает утилизировать собранный у Кубани мазут

Волонтеры рассказали, какие проблемы возникают при утилизации собранного в Краснодарском крае мазута.

Уже собранные и готовые к утилизации мешки с песком и мазутом сутками лежат на пляжах. Топливо начало обратно вытекать на песок. Такая картина на многих прибрежных зонах акватории. И когда эти мешки все-таки вывезут сюда снова придется заходить волонтерам с лопатами.

«Коммерческие полигоны подняли цены в 15 раз: с 500 за тонну до 8000», - рассказал волонтер Александр Дмитров.

За одну утилизацию выходит порядка 160 тысяч отходов, которые волонтеры должны заплатить из своего кармана. Фактически, собранные на пляжах сегодня мазут и песок принимают лишь на одной свалке - в районе хутора Белый. Сюда стекаются грузовики со всех пляжей. Отсюда и очереди, а дальше, очередь на полигоне.

«У нас есть бетонированная площадка, есть лицензии и все, что необходимо для этого приема. На данный момент мы можем принимать и принимаем в том объеме в котором нам привозят», - рассказал начальник производственного участка Василий Руднев.

Если учесть, что от прибрежной зоны до места утилизации отходов ехать примерно час в одну сторону, плюс очередь на месте и обратный путь до пляжей, выходит, что один водитель ежедневно делает примерно три рейса. Поэтому и копятся мешки вдоль берега. А волонтеров за последние сутки стало больше. По примерным подсчетам около 6000 человек занимаются уборкой мазута.

По официальным данным нефтепродукты распространились по морю на 50 километров вдоль берега. Но сегодня, впервые за последние дни, зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов и новые участки загрязнения.

Как подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев, уборка прибрежной зоны от нефтепродуктов займет примерно месяц и сделать это нужно до тех пор, пока она не осела на дне. В противном случае при повышении температуры воды, мазут может подняться со дна и оказаться на берегу.