Реставраторы показали, как им удалось спасти картину «Иван Грозный»

В Третьяковскую галерею вернулась картина, которая не оставляет равнодушными даже пятилетних детей - такое впечатление на них производит страшная кровавая сцена убийства. «Иван Грозный и сын его Иван» были на реставрации после нападения.

25 мая 2018 года шедевр русской живописи серьезно пострадал в результате нападения 37-летнего Игоря Подпорина. Вандал получил 2,5 года колонии. После этого Третьяковка получила множество писем и обращений. Некоторые посетители даже призывали и вовсе убрать картину из галереи.

Однако хранители поставили перед собой другую цель - отреставрировать «Ивана Грозного» и вернуть его в постоянную экспозицию. С первых же дней после нападения сотрудники музея начали работы по спасению картины и заготовили специальное оборудование.

Термошпатели, монитор и даже пульт управления. «Парящее» кресло оснащено по последнему слову техники. Здесь также имеется ультрафиолет, холодный и теплый свет, а также специальная камера, которая транслирует все на монитор. Уникальное рабочее место для реставраторов сотрудники Третьяковской галереи создали для работы над поврежденной картиной Ильи Репина. Такого оборудования больше нет ни в одном музее мира.

«Стол-трансформер создали специально для реставрации Ивана Грозного. Он позволяет работать с крупноформатными картинами, его поверхность металлизирована и очень легко закреплять», - рассказала главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Возвращение картины к жизни начали с аварийного укрепления живописи. Затем провели полный комплекс исследований - от рентгенографии до ультрафиолетовых съемок.

«После этого идет работа с прижимными магнитными щитами, устранение деформаций, и последний этап это уже восстановление и реконструкция», - рассказала художник-реставратор высшей категории, сотрудник отдела научной реставрации масляной станковой живописи XVIII‒XX веков Государственной Третьяковской галереи Александра Орловская.

От возможных происшествий картину теперь защищает специально сконструированная климатическая антивандальная капсула. Она полностью герметична, внутри поддерживается необходимая температура, а высокопрочное антибликовое стекло не только хранит полотно, но и достоверно передает всю красоту его красок.

На «Ивана Грозного» нападали и раньше. В 1913-м году шедевр порезал ножом иконописец-старообрядец. После этого происшествия попечитель музея ушел в отставку, на место которого Мосгордума избрала академика Игоря Грабаря.

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Ильи Репина. Памятную дату Третьяковская галерея отмечает возвращением, пожалуй, самой известной картины великого художника в постоянную экспозицию.