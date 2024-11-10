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Politico: стало известно, как Трамп может вывести США из НАТО

Такое решение Трампа может привести к конституционному конфликту с конгрессом.
Глеб Владовский 2024-11-10 05:46:09
© Фото: IMAGO Matt Bishop imageSPACE Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп может вывести страну из НАТО, обойдя принятый Джо Байденом закон. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов в области права.

Издание напоминает, что принятый Байденом закон предусматривает выход из альянса только в том случае, если в Сенате будет две трети голосов или конгресс утвердит данный акт. Однако, по словам юристов, Трамп может сослаться на полномочия президента во внешней политике, пишет 360.ru.

Однако такое решение чревато прямым конституционным конфликтом с конгрессом.

Напомним, что экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп, в случае переизбрания на пост главы государства, будет добиваться выхода из НАТО.

#в стране и мире #НАТО #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #выход из нато
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