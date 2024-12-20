В России с 2025 года единое пособие вырастет на 14,8%

С 1 января 2025 года единое пособие увеличится на 14,8% за счет роста прожиточного минимума. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«За счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%», - уточнил он на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

Средний размер максимального ежемесячного пособия за каждого ребенка будет не менее 17 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил повысить пособие по беременности до уровня МРОТ.