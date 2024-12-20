МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России с 2025 года единое пособие вырастет на 14,8%

Средний размер максимального пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка.
Глеб Владовский 2024-12-20 19:38:22
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

С 1 января 2025 года единое пособие увеличится на 14,8% за счет роста прожиточного минимума. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«За счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%», - уточнил он на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России.

Средний размер максимального ежемесячного пособия за каждого ребенка будет не менее 17 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предложил повысить пособие по беременности до уровня МРОТ.

#в стране и мире #МРОТ #Антон Котяков #единое пособие
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 