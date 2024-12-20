Пенсионерка нашла внутри уха пропавшую 76 лет назад бусину

В Подмосковье врачи обнаружили у пенсионерки внутри ушной раковины бусинку. Об этом сообщило Life.

Уточняется, что 81-летняя пожилая женщина обратилась в больницу с жалобами на ухудшение слуха. В ходе промывания слухового органа врач достал из него бусинку.

По словам пенсионерки, она вспомнила, как в детстве у нее порвалась нить с бусинами. Одну из них так и не удалось найти. В результате пропажа нашлась спустя 76 лет.

Женщина решила сохранить найденную бусинку на память.