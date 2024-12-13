В школах Подмосковья появятся QR-коды для сообщений о буллинге

В подмосковных школах появятся QR-коды для анонимного сообщения о буллинге, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в одной из школ города Котельники группа девочек избила 14-летнюю школьницу в туалете. Четыре одноклассницы, которые на нее напали, снимали издевательства на видео.

«Буллинг, или травля, - абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга», - передает 360.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Воробьев отметил, что школьница об этом случае не смогла рассказать ни родителям, ни учителям, которые узнали о нем только через соцсети. В итоге пострадавшая оказалась в больнице с сотрясением мозга и внутричерепными травмами.

Послание через QR-код позволит ребенку быстро и анонимно сообщить о травле напрямую уполномоченному по правам ребенка Московской области.