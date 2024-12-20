Один человек погиб и 25 пострадали при ударе ВСУ по Рыльску

Как минимум один человек погиб и еще 25 пострадали при ударе украинских боевиков по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Сообщается, что в результате атаки получили повреждения местный Дом культуры и школа. Также произошло возгорание на территории колледжа.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о нанесении ракетного удара по населенному пункту со стороны украинских боевиков. Он добавил, что всем семьям пострадавших и самим раненым будет оказана необходимая помощь со стороны правительства региона.