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Цискаридзе: я уже давно не наслаждаюсь «Щелкунчиком»

Артист рассказал, что «Щелкунчик» стал для него рутиной.
Игнат Далакян 2024-12-20 18:26:55
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что перестал наслаждаться спектаклем «Щелкунчик». В этом он признался в беседе с 360.ru.

«Я уже давно не наслаждаюсь "Щелкунчиком“, потому что это моя каждодневная жизнь», - сказал он. 

По словам Цискаридзе, пока многие россияне сходят с ума по этому балету, для народного артиста он стал рутиной и порядком надоел.

«Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать "Щелкунчик". Закончить это невозможно», - считает он.

Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре, устраивая показы для школьников.

«Это дети, это школа, каждый год те, кто был вчера мышами, играют вальс, а солдатики становятся мышами», - поделился Цискаридзе.

Он добавил, что это сложная работа, и в «какой-то момент кажется, что сходишь с ума».

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в российские театры. По его словам, они не должны стоить как месячный оклад человека.

#в стране и мире #балет #Николай Цискаридзе #Щелкунчик
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