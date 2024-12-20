Цискаридзе: я уже давно не наслаждаюсь «Щелкунчиком»

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что перестал наслаждаться спектаклем «Щелкунчик». В этом он признался в беседе с 360.ru.

«Я уже давно не наслаждаюсь "Щелкунчиком“, потому что это моя каждодневная жизнь», - сказал он.

По словам Цискаридзе, пока многие россияне сходят с ума по этому балету, для народного артиста он стал рутиной и порядком надоел.

«Но мне кажется, сколько будет существовать мир, будет существовать "Щелкунчик". Закончить это невозможно», - считает он.

Артист добавил, что его группа начинает работать уже в сентябре, устраивая показы для школьников.

«Это дети, это школа, каждый год те, кто был вчера мышами, играют вальс, а солдатики становятся мышами», - поделился Цискаридзе.

Он добавил, что это сложная работа, и в «какой-то момент кажется, что сходишь с ума».

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в российские театры. По его словам, они не должны стоить как месячный оклад человека.