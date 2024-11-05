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Цискаридзе раскритиковал цены на билеты в театры России

По словам народного артиста, на балет позволить себе сейчас могут очень состоятельные люди.
Глеб Владовский 2024-11-05 00:31:14
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости

Цены на билеты в театры не должны стоить как месячный оклад человека. Такое заявление сделал народный артист России Николай Цискаридзе.

По словам ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, текущие стоимости билета на балет ненормальные. Он также добавил, что бюджеты главных театров РФ собираются из налогов граждан. Поэтому стоимость билетов не должна быть слишком высокой.

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда», - приводит его слова Life.

Цискаридзе также упомянул, что существует проблема с перекупщиками билетов. Из-за этого зачастую попасть в театр бывает проблематично, и многие ряды остаются пустыми.

#в стране и мире #балет #Николай Цискаридзе #ценовая политика #билеты в театр
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