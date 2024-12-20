В РВИО рассказали, как бизнес США работал против американской армии

Корпорации из США разбогатели в несколько раз, торгуя с нацистской Германией через третьи страны. От этой деятельности в том числе пострадали американские военные. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Этот бизнес работал на противника, работал против Красной армии. Более того, он работал против американской армии. Американская армия недополучала этого. Это скандал, но его замалчивали», - отметил он.

Например, в начале 1944 года было поставлено 46 тысяч тонн бензина для Германии из США через третьи страны, прежде всего через Испанию. Михаил Мягков добавил, что бизнес, замешанный на крови, работает и сейчас.

«Сегодня видим, как Америка снабжает украинские войска. И вдруг оказывается, что это оружие, которые они поставляют украинцам, появляется где-то в Сирии, на Ближнем Востоке, в Африке и воюет уже против самих американцев», - добавил научный директор РВИО.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом. В материалах СВР говорится о продаже Штатами стратегически важных материалов нацистской Германии через посредников.