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В РВИО рассказали, как бизнес США работал против американской армии

Михаил Мягков рассказал, как американские корпорации торговали с нацистской Германией через третьи страны.
Сергей Лебедев 2024-12-20 17:59:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корпорации из США разбогатели в несколько раз, торгуя с нацистской Германией через третьи страны. От этой деятельности в том числе пострадали американские военные. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Этот бизнес работал на противника, работал против Красной армии. Более того, он работал против американской армии. Американская армия недополучала этого. Это скандал, но его замалчивали», - отметил он.

Например, в начале 1944 года было поставлено 46 тысяч тонн бензина для Германии из США через третьи страны, прежде всего через Испанию. Михаил Мягков добавил, что бизнес, замешанный на крови, работает и сейчас.

«Сегодня видим, как Америка снабжает украинские войска. И вдруг оказывается, что это оружие, которые они поставляют украинцам, появляется где-то в Сирии, на Ближнем Востоке, в Африке и воюет уже против самих американцев», - добавил научный директор РВИО.

Напомним, ранее Служба внешней разведки России обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом. В материалах СВР говорится о продаже Штатами стратегически важных материалов нацистской Германии через посредников.

#СССР #сша #Германия #РВИО #свр #документы #торговля #наш эксклюзив
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