МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом

В материалах Службы внешней разведки говорится о продаже Штатами стратегически важных материалов Третьему рейху через посредников.
Таисия Кваша 2024-12-20 03:34:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Весной 1943 года США, которые на тот момент входили в антигитлеровскую коалицию, подготавливали продажу через посредников стратегически важных материалов Германии, которые на тот момент готовились к наступлению на Курской дуге. Документ из архива Службы внешней разведки РФ опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Сообщение из Стокгольма в Москву, датированное 24 апреля 1943 года, отправил «Кин», это псевдоним Бориса Рыбкина, выдающегося советского разведчика, а получателем был «Виктор» - Павел Фитин, начальник советской внешней разведки в период Второй мировой войны.

В письме говорится о предложении бывшего русского офицера, подполковника Управления стратегических служб США Сергея Оболенского сотруднику германской торговой палаты Сватковскому организовать обмен между США и Германией «некоторыми товарами» через третьих лиц.

«Оболенский указал, что в этом деле будет участвовать князь Волконский и некий Бахтин, что это делается по поручению американцев, которые нуждаются (в - прим. ред.) определенных немецких химикалиях и согласны продать немцам платину и технические алмазы, причем дальнейшая детализация произойдет после принципиального согласия немцев», - сообщается в письме.

По итогу Сватковский доложил о предложении немецкому торговому атташе. Изначально нацистские власти боялись провокации со стороны США. Но как только Сватковский поручился за Оболенского, соответствующий запрос отправился в Берлин. Вскоре получено указание американцам составить список товаров, которые могут продать и хотят купить.

«От американцев этим делом занимается первый секретарь Карлсон, а с немецкой стороны Берлин поручил это дело местному представителю Дрезденского банка Оттокару фон Книрием», - доложил Рыбкин.

Вскоре секретарь торговой палаты Кох доложил, что один из главных нацистских преступников, на тот момент вице-канцлер Германии и генеральный уполномоченный по сырьевым и валютным вопросам Герман Геринг дал указание продолжить торговые переговоры и отметил, чтобы сделка был на сумму не меньше 10 миллионов шведских крон.

Стороны согласились, обмен должен состояться в Португалии или Швеции. США предложили предоставить немцам платину на сумму 25-30 миллионов крон, которые находятся в Европе, и потребовали номенклатуру химикалий, которыми Германия должна покрыть платину.

Отмечалось, что в Первую мировую войну такое сотрудничество процветало, и данное предложение являлось «первой ласточкой в этой войне».

#в стране и мире #СССР #Великая Отечественная война #сша #Третий рейх #военная торговля
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 