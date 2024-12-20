СВР обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом

Весной 1943 года США, которые на тот момент входили в антигитлеровскую коалицию, подготавливали продажу через посредников стратегически важных материалов Германии, которые на тот момент готовились к наступлению на Курской дуге. Документ из архива Службы внешней разведки РФ опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Сообщение из Стокгольма в Москву, датированное 24 апреля 1943 года, отправил «Кин», это псевдоним Бориса Рыбкина, выдающегося советского разведчика, а получателем был «Виктор» - Павел Фитин, начальник советской внешней разведки в период Второй мировой войны.

В письме говорится о предложении бывшего русского офицера, подполковника Управления стратегических служб США Сергея Оболенского сотруднику германской торговой палаты Сватковскому организовать обмен между США и Германией «некоторыми товарами» через третьих лиц.

«Оболенский указал, что в этом деле будет участвовать князь Волконский и некий Бахтин, что это делается по поручению американцев, которые нуждаются (в - прим. ред.) определенных немецких химикалиях и согласны продать немцам платину и технические алмазы, причем дальнейшая детализация произойдет после принципиального согласия немцев», - сообщается в письме.

По итогу Сватковский доложил о предложении немецкому торговому атташе. Изначально нацистские власти боялись провокации со стороны США. Но как только Сватковский поручился за Оболенского, соответствующий запрос отправился в Берлин. Вскоре получено указание американцам составить список товаров, которые могут продать и хотят купить.

«От американцев этим делом занимается первый секретарь Карлсон, а с немецкой стороны Берлин поручил это дело местному представителю Дрезденского банка Оттокару фон Книрием», - доложил Рыбкин.

Вскоре секретарь торговой палаты Кох доложил, что один из главных нацистских преступников, на тот момент вице-канцлер Германии и генеральный уполномоченный по сырьевым и валютным вопросам Герман Геринг дал указание продолжить торговые переговоры и отметил, чтобы сделка был на сумму не меньше 10 миллионов шведских крон.

Стороны согласились, обмен должен состояться в Португалии или Швеции. США предложили предоставить немцам платину на сумму 25-30 миллионов крон, которые находятся в Европе, и потребовали номенклатуру химикалий, которыми Германия должна покрыть платину.

Отмечалось, что в Первую мировую войну такое сотрудничество процветало, и данное предложение являлось «первой ласточкой в этой войне».