Терапевт рассказал, сколько надо пить воды зимой

В зимнее время человек теряет меньше жидкости, чем летом, и это считается нормальным. О том, сколько воды следует регулярно пить в холодное время года, рассказал в беседе с Радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По мнению эксперта, определить необходимую норму можно, например, по цвету мочи.

«Если она желто-соломенного цвета, значит, мы все делаем правильно в смысле водного режима. Если она темнее, значит, чего-то не хватает», - пояснил токсиколог.

Водовозов отметил, что взрослому человеку достаточно одного миллилитра воды на одну килокалорию в суточном рационе. При этом необходимую для организма жидкость можно получить и в употребляемой еде.

«В зачет идет любая жидкость вообще. Большую часть воды содержит еда, это означает, что и суп идет в зачет, и второе, и компоты», - уточнил эксперт.

Отмечается, что обезвоживание опасно тем, что может вызвать в том числе нарушения в работе сердца или привести к мышечным судорогам.