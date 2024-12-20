МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Терапевт рассказал, сколько надо пить воды зимой

По мнению эксперта, определить, достаточно ли человек пьет воды, можно в том числе по цвету мочи.
Глеб Владовский 2024-12-20 17:26:01
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress

В зимнее время человек теряет меньше жидкости, чем летом, и это считается нормальным. О том, сколько воды следует регулярно пить в холодное время года, рассказал в беседе с Радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По мнению эксперта, определить необходимую норму можно, например, по цвету мочи.

«Если она желто-соломенного цвета, значит, мы все делаем правильно в смысле водного режима. Если она темнее, значит, чего-то не хватает», - пояснил токсиколог.

Водовозов отметил, что взрослому человеку достаточно одного миллилитра воды на одну килокалорию в суточном рационе. При этом необходимую для организма жидкость можно получить и в употребляемой еде.

«В зачет идет любая жидкость вообще. Большую часть воды содержит еда, это означает, что и суп идет в зачет, и второе, и компоты», - уточнил эксперт.

Отмечается, что обезвоживание опасно тем, что может вызвать в том числе нарушения в работе сердца или привести к мышечным судорогам.

#в стране и мире #вода #зима #токсиколог #обезвоживание
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 