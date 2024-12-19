Путин заявил, что Россия стала гораздо сильнее за последние 2-3 года

Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, отметил президент РФ Владимир Путин.

Путин сказал это в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он отметил, что наша страна стала гораздо сувереннее. Она мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах с экономической точки зрения.

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации связаны с ростом оборонной промышленности, которая исправно поставляет новую технику.

Также Путин заявил, что на данный момент боеготовность российской армии - самая высокая в мире. Она получила опыт специальной военной операции.