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Путин заявил, что Россия стала гораздо сильнее за последние 2-3 года

Владимир Путин подчеркнул, что РФ стала намного сувереннее с начала СВО - она может держаться на ногах экономически и усилила боеготовность своих сил.
Тимур Шерзад 2024-12-19 13:35:12
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, отметил президент РФ Владимир Путин. 

Путин сказал это в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Он отметил, что наша страна стала гораздо сувереннее. Она мало от кого зависит и может уверенно держаться на ногах с экономической точки зрения. 

Кроме этого, Владимир Путин отметил, что успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации связаны с ростом оборонной промышленности, которая исправно поставляет новую технику. 

Также Путин заявил, что на данный момент боеготовность российской армии - самая высокая в мире. Она получила опыт специальной военной операции. 

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #сила
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