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Российский Т-62М пережил атаку 13 дронов и своим ходом вышел из боя

Танк выдержал массированный удар благодаря усиленной защите, которой его оборудовали российские военнослужащие.
Павел Кольцов 2024-12-19 10:24:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Краснолиманском направлении специальной военной операции экипажи танков Т-62М поддерживают наступление штурмовых групп. Часто они становятся мишенью для вражеских беспилотников, но надежная защита помогает устоять перед ударами.

Так, на один из танков недавно обрушился целый рой FPV-дронов. БПЛА влетали один за другим. Система РЭБ танка была уничтожена минометным огнем. Но экипажу удалось своим ходом вернуться из боя.

«Танк немножко горел, но ничего страшного. Все предотвратили. Когда были в более безопасной зоне, потушили танк. По нам ударили 13 дронов. Нам сильно повезло, что у нас была резина. "Мангал", обшитый резиной», - вспоминает командир танка с позывным Модный.

По его словам, использование резиновой защиты в сочетании с привычной металлической оправданно и проверено в различных боевых ситуациях.

«Когда снаряд скидывает "птичка", она его пробивает. А резина очень хорошо глушит. С закрытой позиции стреляли, прилетела "Баба-яга", скинула два сброса. Ни одной дырки. Вообще ничего», - говорит военнослужащий.

Дополнительную защиту устанавливают в ремонтной роте. Подразделение работает рядом с линией боевого соприкосновения. Каждый танк «обваривается» по индивидуальному заказу.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как обманувший смерть экипаж Т-72 дал отпор превосходящим силам ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

#ВС РФ #танк #бпла #дрон #наш эксклюзив #Мангал #Т-62М #краснолиманское направление
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