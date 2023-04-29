Замминистра обороны Горемыкин поблагодарил педагогов и наставников Военного университета МО за глубокие знания
Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил дипломы, в том числе 24 красных, а также 8 золотых медалей, курсантам Военного университета МО. Он также поблагодарил педагогов за их профессионализм.
«Хотел бы выразить слова признательности и благодарности педагогам и наставникам, передавшим новому поколению офицеров свой богатый жизненный и армейский опыт, глубокие знания военной науки», - сказал Горемыкин.
Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы в Москве.
Выпускные прошли и в других высших учебных заведениях Минобороны. Как сообщили в ведомстве, каждый четвертый выпускник получил диплом с отличием, а 142 стали золотыми медалистами.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов