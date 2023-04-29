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Замминистра обороны Горемыкин поблагодарил педагогов и наставников Военного университета МО за глубокие знания

18:37 29.04.2023
Результаты курсантов к выпуску - 8 золотых медалей и 24 красных диплома. Сегодня выпуски проходят в ряде заведений Минобороны России.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил дипломы, в том числе 24 красных, а также 8 золотых медалей, курсантам Военного университета МО. Он также поблагодарил педагогов за их профессионализм. 

«Хотел бы выразить слова признательности и благодарности педагогам и наставникам, передавшим новому поколению офицеров свой богатый жизненный и армейский опыт, глубокие знания военной науки», - сказал Горемыкин.

Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы в Москве.

Выпускные прошли и в других высших учебных заведениях Минобороны. Как сообщили в ведомстве, каждый четвертый выпускник получил диплом с отличием, а 142 стали золотыми медалистами.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов

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