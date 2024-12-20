Итальянский оперный режиссер дель Монако получил российское гражданство

Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Дель Монако Джанкарло, родившегося 28 декабря 1943 г. в Италии», - говорится в указе.

Джанкарло дель Монако - сын одного из крупнейших оперных певцов XX века тенора Марио Дель Монако. Также он является генеральным менеджером нескольких оперных трупп и фестивалей. Он осуществил постановки более 100 опер в крупнейших театрах мира, в том числе для Большого театра.

Из документа также следует, что глава государства дал российское гражданство 23 иностранцам. В их числе уроженцы США, Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Бельгии.

Ранее российский паспорт получил первый политический беженец США Джон Роблес. С начала спецоперации переводчик иностранной литературы помогал доставлять гуманитарную помощь военным ВС РФ и жителям приграничных регионов.