МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Итальянский оперный режиссер дель Монако получил российское гражданство

Президент РФ предоставил российское гражданство 23 иностранцам.
Игнат Далакян 2024-12-20 16:21:41
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Дель Монако Джанкарло, родившегося 28 декабря 1943 г. в Италии», - говорится в указе.

Джанкарло дель Монако - сын одного из крупнейших оперных певцов XX века тенора Марио Дель Монако. Также он является генеральным менеджером нескольких оперных трупп и фестивалей. Он осуществил постановки более 100 опер в крупнейших театрах мира, в том числе для Большого театра.

Из документа также следует, что глава государства дал российское гражданство 23 иностранцам. В их числе уроженцы США, Германии, Франции, Италии, Швейцарии и Бельгии.

Ранее российский паспорт получил первый политический беженец США Джон Роблес. С начала спецоперации переводчик иностранной литературы помогал доставлять гуманитарную помощь военным ВС РФ и жителям приграничных регионов.

#в стране и мире #режиссер #Владимир Путин #гражданство рф #Джанкарло дель Монако
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 