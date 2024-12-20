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Пушилин рассказал о самом главном ресурсе Донбасса

Глава ДНР отметил, что вопросы демографии стоят на первом месте.
Сергей Лебедев 2024-12-20 16:22:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Вопросы демографии в Донецкой Народной Республике стоят на первом месте. Об этом «Звезде» заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что люди являются самым главным ресурсом.

«Все, что есть у Донбасса, отталкивается от людей. Это потом уже предприятия, шахты и металлургия. Этого ничего не будет, если не будет людей», - отметил он.

По словам Дениса Пушилина, семьям нужно держать в голове как норму рождение трех и более детей.

«На женщинах больше ответственности лежит, будем искать дополнительные меры, как их поддержать, чтобы у них в голове откладывалось, что рожать много деток хорошо и здорово - это не обуза», - добавил глава ДНР.

Напомним, накануне в ходе большой пресс-конференции российский президент Владимир Путин дал поручение главам регионов «засыпать и просыпаться, думая о вопросе демографии». Он отметил, что сейчас в нашей стране наблюдается спад рождаемости. Одной из причин этого является снижение числа женщин детородного возраста.

#дети #ДНР #Донбасс #денис пушилин #наш эксклюзив #семьи #рождаемость
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