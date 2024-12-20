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В РФ возбудили уголовное дело против наемницы из Дании

По данным следствия, Йоргенсен незаконно пересекла границу и вторглась на территорию Курской области в составе ВСУ.
Глеб Владовский 2024-12-20 15:20:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России возбудили уголовное дело в отношении уроженки Дании за наемничество. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что Аннабель Йоргенсен в составе ВСУ незаконно пересекла границу и вторглась на территорию Курской области. Кроме того, она подозревается в совершении терактов в отношении мирных жителей региона.

«Преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, она совершала преступные действия против мирных жителей региона», - говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что в настоящее время ведутся поиски Йоргенсен и ее соучастников.

Это далеко не первый случай, когда правоохранительные органы РФ проводят следственные мероприятия по поиску наемников, принимающих участие в боях на стороне киевского режима. Так, 9 апреля МВД России объявило в международный розыск бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру.

#в стране и мире #Курская область #Дания #наемничество #Следственный комитет РФ
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