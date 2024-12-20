Спасатель дал советы по выживанию провалившимся под лед

С наступлением зимы в некоторых регионах России водоемы покрылись первым льдом. Однако местами он еще недостаточно крепкий, что может привести к несчастным случаям. О том, как действовать, если вы оказались в воде, в беседе со «Звездой» рассказал государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Спасатель отметил, что в первую очередь нужно справиться с паникой. Кроме того, необходимо сбросить с себя все тяжелое, например рюкзак.

«Поэтому, когда вы переходите через переправу, желательно нести рюкзак на одном плече», - подчеркнул Кажуров.

Находясь в воде, нужно повернуться в том направлении, откуда вы пришли, и зацепиться двумя руками за кромку льда.

«Если даже она обломится, то в том же направлении двигаться. Все-таки лед, откуда вы пришли, он вас выдержал. Когда вы выберетесь, уже ни в коем случае не надо вставать, а перекатываясь добраться до берега», - добавил инспектор.

Он также дал советы, как спасти тонущего человека. Главное - не бежать на помощь, если не знаешь порядок действий. В таком случае лучше позвонить по телефону 112.

«Либо если есть какие-то подручные средства. Ветка длинная, например. Либо связать из одежды веревку, направиться в направлении человека, где-то метра за три-четыре лечь на лед, кинуть веревку или протянуть палку. Важно, чтобы вас тоже сзади страховали», - рассказал Александр Кажуров.

Спасатель напомнил, что нельзя выходить на лед в неположенном месте.

Напомним, недавно в одном из водоемов Москвы под лед провалились двое мужчин. Только одного из них удалось спасти.