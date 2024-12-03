В Москве двое мужчин провалились под лед на водоеме

В одном из водоемов Москвы под лед провалились двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«О происшествии сообщили очевидцы. Два человека переходили через водоем в Восточном округе и провалились под лед», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что спасателям МЧС удалось вызволить одного пострадавшего. Мужчину госпитализировали. Некоторое время спустя водолазы нашли тело второго провалившегося под лед.
В ведомстве добавили, что поисковые работы на водоеме в Восточном округе Москвы завершены.
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