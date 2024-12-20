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Маск: только партия «Альтернатива для Германии» спасет ФРГ

Американский миллиардер прокомментировал обвинения в адрес кандидата в канцлеры от ХДС.
Сергей Лебедев 2024-12-20 12:12:23
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Спасти ФРГ сможет только правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск.

«Только АдГ может спасти Германию», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Бизнесмен также репостнул сообщение политической активистки Наоми Зайбт, обвинившей кандидата в канцлеры ФРГ от «Христианско-демократического союза» Фридриха Мерца в нежелание вести диалог с АдГ.

Ранее Илон Маск назвал немецкого канцлера Олафа Шольца глупцом. Так он отреагировал на распад правящей коалиции. Позже немецкий политик заявил, что это высказывание американского миллиардера делает ему честь.

Напомним, бизнесмен активно поддерживал Дональда Трампа на президентских выборах и финансировал его избирательную кампанию. Предполагается, что он возглавит новый Департамент эффективности правительства США.

#в стране и мире #Германия #илон маск #ФРГ #АДГ #альтернатива для германии
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