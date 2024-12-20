Bloomberg: конфискация активов РФ может повлиять на евро

В Европе начали опасаться изменения статуса евро как резервной валюты, а также обеспокоились финансовой стабильностью региона. Как сообщил Bloomberg, на это повлияет возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России.

Агентство уточнило, что такие страны ЕС, как Германия, Бельгия и Люксембург, задумались над эффектом изъятия активов РФ. По их мнению, это может нарушить суверенитет государства.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил в беседе с агентством, что необходимо иметь юридические основания для любого варианта конфискации активов. Это важно для того, чтобы выдержать дальнейшие потенциальные судебные тяжбы.

«Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», - заявил Домбровскис.

В октябре лидеры группы G7 заявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что он «будет обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права».