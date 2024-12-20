МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: конфискация активов РФ может повлиять на евро

Несколько европейских стран начали переживать, что конфискация российских активов повлияет на евро.
Марина Крижановская 2024-12-20 11:41:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Европе начали опасаться изменения статуса евро как резервной валюты, а также обеспокоились финансовой стабильностью региона. Как сообщил Bloomberg, на это повлияет возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России.

Агентство уточнило, что такие страны ЕС, как Германия, Бельгия и Люксембург, задумались над эффектом изъятия активов РФ. По их мнению, это может нарушить суверенитет государства.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил в беседе с агентством, что необходимо иметь юридические основания для любого варианта конфискации активов. Это важно для того, чтобы выдержать дальнейшие потенциальные судебные тяжбы.

«Мы уже сделали важный шаг, когда обездвижили эти активы, и тогда возник вопрос о финансовой стабильности или последствиях для евро», - заявил Домбровскис.

В октябре лидеры группы G7 заявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что он «будет обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права».

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #евро #финансовая стабильность #замороженные активы РФ #конфискация активов
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 