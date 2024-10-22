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Украина получит кредит до 35 млрд евро под доходы от активов РФ

518 из 635 голосовавших депутатов поддержали инициативу.
Глеб Владовский 2024-10-22 13:59:50
© Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Globallookpress

Европейский парламент путем голосования поддержал выделение кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Трансляция голосования, проходившего во время пленарной сессии во вторник, 22 октября, в Страсбурге, велась на сайте ЕП.

Согласно итогам голосования, из 635 голосовавших 518 депутатов поддержали инициативу по использованию этого механизма. Против выделения кредита высказались 56 депутатов, и лишь 61 парламентарий воздержался.

Ожидается, что до конца этой недели вопрос выделения Украине 35 млрд будет рассмотрен Советом Евросоюза. При этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Киев получит кредит после того, как предварительные политические условия ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме, будут выполнены.

Ранее сообщалось, что страны G7 могут сохранить заморозку российских активов и после окончания конфликта на Украине.

#в стране и мире #Украина #Европарламент #ЕС #кредит
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