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Расчеты БПЛА показали уничтожение площадки взлета дронов ВСУ

Цель удалось обнаружить благодаря оператору БПЛА, который проследил за вражеским гексакоптером «Баба Яга».
2024-12-16 05:54:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты БПЛА морской пехоты Северного флота обнаружили и уничтожили точку взлета тяжелых беспилотников противника на Каховском направлении в Херсонской области. Камеры объективного контроля зафиксировали поражение.

Цель выявил оператор БПЛА во время очередного полета над правым берегом Днепра. Он проследил за тяжелым беспилотником «Баба Яга» украинских боевиков и обнаружил площадку взлета и посадки вражеских дронов. После доразведки координаты площадки передали на командный пункт, где приняли решение уничтожить ее огнем артиллерии.

Огонь корректировал расчет БПЛА Zala, он же зафиксировал точное поражение беспилотников противника. Благодаря грамотным действиям бойцов группировки «Днепр» удалось выявить и уничтожить аэродром БПЛА ВСУ.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения «Бабы Яги» ВСУ в Харьковской области. Вражеский беспилотник сбили российские боевые дроны.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #беспилотники #ВСУ #Херсонская область
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