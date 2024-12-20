МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия увеличила до $28 млн вложения в госбумаги США

В августе и сентябре объем российских инвестиций в государственные бумаги США был на уровне 24 и 25 миллионов долларов соответственно.
Дарина Криц 2024-12-20 10:48:22
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

В октябре этого года Российская Федерация увеличила до 28 миллионов долларов инвестирование в государственные бумаги США.

Уточняется, что в долгосрочные государственные облигации Россия вложила 24 миллиона долларов, в краткосрочные - четыре миллиона долларов.

Для сравнения, в августе этого года российское инвестирование в госбумаги США оценивалось в 24 миллиона долларов, в сентябре этот показатель уже составил 25 миллионов долларов.

Американское Министерство финансов сообщило, что крупнейшим держателем государственных бумаг в октябре оставалась Япония, ее вложения составили порядка 1,1 триллиона долларов. Далее следуют Китай (760 миллиардов долларов) и Великобритания (746 миллиардов долларов).

С весны 2018 года Москва начала резкое сокращение вложений в государственный долг США. В апреле объем инвестиций снизился с 96 до 48,7 миллиарда долларов, а уже в мае - до 14,9 миллиарда долларов.

В середине декабря Минфин США предупредил, что страна продолжит ужесточать санкции против России.

#Россия #в стране и мире #сша #инвестирование #минфин сша #гособлигации #госбумаги
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 