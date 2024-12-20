Россия увеличила до $28 млн вложения в госбумаги США

В октябре этого года Российская Федерация увеличила до 28 миллионов долларов инвестирование в государственные бумаги США.

Уточняется, что в долгосрочные государственные облигации Россия вложила 24 миллиона долларов, в краткосрочные - четыре миллиона долларов.

Для сравнения, в августе этого года российское инвестирование в госбумаги США оценивалось в 24 миллиона долларов, в сентябре этот показатель уже составил 25 миллионов долларов.

Американское Министерство финансов сообщило, что крупнейшим держателем государственных бумаг в октябре оставалась Япония, ее вложения составили порядка 1,1 триллиона долларов. Далее следуют Китай (760 миллиардов долларов) и Великобритания (746 миллиардов долларов).

С весны 2018 года Москва начала резкое сокращение вложений в государственный долг США. В апреле объем инвестиций снизился с 96 до 48,7 миллиарда долларов, а уже в мае - до 14,9 миллиарда долларов.

В середине декабря Минфин США предупредил, что страна продолжит ужесточать санкции против России.