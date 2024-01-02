ВС РФ применили самый современный комплекс РЭБ на Купянском направлении

Бойцы группировки войск «Запад» успешно применили на Купянском направлении самый современный комплекс обнаружения и подавления украинских беспилотников и источников радиоизлучения противника. Кадры предоставили в Минобороны России.

«Аппаратура проводит радиоразведку, при обнаружении вражеских БпЛА на определенном расстоянии дает звуковой сигнал оператору», - рассказал командир отделения с позывным «Мерс».

Этот комплекс используется для подавления радиосвязи, обрушения спутникового интернета и мобильной связи противника. Он прикрывать особо важные объекты, личный состав и колонны.

С помощью этого комплекса бойцы-специалисты войск РЭБ могут подавить радиосвязь противника, обрушить его спутниковый интернет, мобильную связь

«В зависимости от задачи выдвигаемся в указанный квадрат. Группа мобильна. Аппаратура свою эффективность показывает только с положительной стороны. Прогресс на месте не стоит. Идем в ногу со временем. Его важность с каждым днем все увеличивается и увеличивается», - добавил «Мерс».

В ведомстве отметили, что комплекс обеспечивает радиомониторинг на больших дальностях и от него невозможно скрыться.

На кадрах МО РФ показана работа мобильного комплекса, который может работать круглосуточно. Для того, чтобы остаться незамеченными, расчеты регулярно меняют место дислокации.

«Это новейшая разработка. Антенна работает на 360 градусов. На компьютере установлена специальная программа, с помощью которой мы отслеживаем беспилотники противника. Каждый дрон летает на своей частоте. Бывает такое, что сначала коптер летит на 2400, потом он видит, что его глушат, сам переключается на 5200. Благодаря этому комплексу, мы можем и 5200, и 2400, замечать, когда он переключается. В этот момент коптер зависает и все», - отметил оператор целевой нагрузки.

После «зависания» дроны противника держатся в небе, пока у них хватает заряда батареи, а затем обесточенные падают на землю.

Ранее войска РЭБ группировки войск «Запад» рассказали и показали, как несут невидимую службу на Купянском направлении.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.