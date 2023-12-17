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Найти и подавить: как войска РЭБ несут невидимую службу на Купянском направлении

17:13 17.12.2023
Военнослужащие оперативно обнаруживают радиоизлучение от объектов противника и передают координаты группе огневого поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты станций и комплексов радиоэлектронной борьбы группировки войск «Запад» успешно выполняют задачи по обнаружению и подавлению источников радиоизлучения ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы подразделений публикует Минобороны России.

«Данная станция предназначена для поиска и обнаружения, пеленгования, местоопределения источников радиоизлучения противника. Ведем разведку в заданном нам секторе. Данные передаем дальше по команде», - рассказал командир роты обнаружения и целеуказания с позывным «Гранит».

Военнослужащие выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого используется самая современная аппаратура. Задача расчета - обнаружить радиосеть противника, определить ее координаты, подавить связь и передать информацию в группу огневого поражения для последующего уничтожения цели.

«Обнаруживаем противника и осуществляем радиоподавление. От нас никто не скроется. Все, что выходит в эфир, мы видим, слышим, обнаруживаем и определяем место. Можем быстро находить противника. Аппаратура на таких дальностях и мощностях нам очень помогает, а личный состав маневренной группы подготовлен и работает слаженно», - добавил «Гранит».

Радиоэлектронная борьба имеет особое значение в системе комплексного поражения противника, защите своих войск и объектов от высокоточного оружия врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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