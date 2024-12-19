Генпрокуратура выявила большие нарушения у Минпросвещения и Рособрнадзора

Генеральная прокуратура выявила существенные нарушения в сфере образования. Речь идет о деятельности двух профильных ведомств - Министерства просвещения и Рособрнадзора, в частности, упоминалось нецелевое использование средств бюджета и актуальность учебных пособий. Проблему озвучил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, сообщивший о завершении очередной масштабной проверки.

«Выяснились большие нарушения в деятельности Министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют. Учебники - это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», - пояснил он, выступая на заседании комитетов Совета Федерации.

Краснов сообщил, что внес акты реагирования, вместе с тем обязав министров актуализировать информацию в учебных материалах. О результатах проверки он сообщил президенту Владимиру Путину.

«Так нельзя - менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок. <...> Что делают люди? Идут и за свой счет покупают книги <...>. А кто от этого выигрывает? Да те, кто эти книжки у нас печатает, те, кто их пишет», - констатировал глава Генпрокуратуры РФ.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать единый учебник по русскому языку. Во время заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России он согласился с мнением экспертов, предлагающих создать единые государственные учебники.