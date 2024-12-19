В Финляндии задержали летевший в Россию частный самолет

Две недели назад в аэропорту Хельсинки задержали частный самолет, который летел из Литвы в Россию. Финские чиновники заподозрили владельца и пилота воздушного судна в уклонении от санкций, пишет 360.ru со ссылкой на радио LRT.

Отмечается, что самолет летел в Псков через Латвию. В финской столице он приземлился для дозаправки.

«Его непрямой маршрут из Литвы в Россию и владельцы вызвали подозрения», - сообщают журналисты.

По данным LRT, одного из пилотов ранее уже подозревали в нарушении санкций.

Напомним, в июле в Японии арестовали россиянина, руководившего зарегистрированной в Осаке компанией. Его обвинили в экспорте двигателей для кораблей, гидроциклов и других товаров в обход санкций. По данным следствия, мужчина отправил в РФ контейнер с товарами на сумму около 42 миллионов иен.

Этот арест стал первым в Стране восходящего солнца по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционного режима.

В апреле Европейский совет принял закон, который включает в перечень уголовных преступлений торговлю санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности и помощь в обходе принудительных мер лицам, которые находятся в ограничительных списках.