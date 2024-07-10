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В Японии арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

Этот арест стал первым в стране по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.
Сергей Лебедев 2024-07-10 06:43:01
© Фото: BEAUTIFUL SPORTS, Tom Bloch , Globallookpress

Японские полицейские арестовали 38-летнего россиянина, руководящего зарегистрированной в Осаке компанией. Его подозревают в экспорте двигателей для кораблей, гидроциклов и других товаров в обход санкций.

По данным следствия, мужчина отправил в Россию контейнер с различными товарами на сумму около 42 миллионов иен. Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

Напомним, ранее Европейский совет принял закон, который включает в перечень уголовных преступлений торговлю санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности и помощь в обходе принудительных мер лицам, которые находятся в ограничительных списках.

Максимальным наказанием за обход санкций является тюремное заключение. Также можно дополнительно оштрафовать нарушителей запретов.

#Япония #санкции #полиция #арест #ограничения #обход санкций
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