В Японии арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций

Японские полицейские арестовали 38-летнего россиянина, руководящего зарегистрированной в Осаке компанией. Его подозревают в экспорте двигателей для кораблей, гидроциклов и других товаров в обход санкций.

По данным следствия, мужчина отправил в Россию контейнер с различными товарами на сумму около 42 миллионов иен. Об этом сообщает Nikkei.

Отмечается, что данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

Напомним, ранее Европейский совет принял закон, который включает в перечень уголовных преступлений торговлю санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности и помощь в обходе принудительных мер лицам, которые находятся в ограничительных списках.

Максимальным наказанием за обход санкций является тюремное заключение. Также можно дополнительно оштрафовать нарушителей запретов.