Москвичей предупредили о похолодании до -18 градусов и резкой оттепели

В Москве сильное понижение температуры начнется в ночь на предстоящую среду. Уже завтра к утру местами похолодает до -13 градусов по Цельсию. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Эта температура будет держаться в течение всего дня в среду. А в четверг на термометрах уже будет утром -16...-18 градусов», - отметил синоптик.

Но уже к вечеру четверга морозы ослабеют до -5...-8 градусов.

«Похолодание будет краткосрочное. А затем в пятницу даже положительная температура», - добавил Александр Шувалов.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал москвичей о сильном морозе. По его словам, температура, которая ожидается на днях, больше характерна для третьей декады января.