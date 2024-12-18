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Допбригады скорой помощи направили к месту крушения поездов под Мурманском

По данным МЧС РФ, три вагона пассажирского состава сошли с рельсов.
Глеб Владовский 2024-12-18 17:50:25
© Фото: @sztproc, Telegram

Дополнительные бригады скорой помощи направили к месту крушения поездов под Мурманском. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Дополнительно направлены еще четыре бригады скорой. В итоге семь бригад и формируем резервные бригады скорой», - написал глава региона в Telegram-канале.

Чибис также сообщил, что ведется работа по подготовке мест размещения для пострадавших.

По данным МЧС России, в результате происшествия с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда.

Напомним, что вечером 18 декабря в Мурманской области с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, в результате столкновения с грузовым составом. «Звезда» опубликовала кадры с места крушения.

#в стране и мире #Мурманская область #андрей чибис #бригады медиков #столкновение поездов
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