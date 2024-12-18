Допбригады скорой помощи направили к месту крушения поездов под Мурманском

Дополнительные бригады скорой помощи направили к месту крушения поездов под Мурманском. Об этом сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Дополнительно направлены еще четыре бригады скорой. В итоге семь бригад и формируем резервные бригады скорой», - написал глава региона в Telegram-канале.

Чибис также сообщил, что ведется работа по подготовке мест размещения для пострадавших.

По данным МЧС России, в результате происшествия с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда.

Напомним, что вечером 18 декабря в Мурманской области с путей сошел пассажирский поезд, следовавший по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург, в результате столкновения с грузовым составом. «Звезда» опубликовала кадры с места крушения.