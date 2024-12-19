Испания в 2024 году закупила у России столько же СПГ, сколько в 2023

Испания в 2024 году закупила столько же российского сжиженного природного газа (СПГ) , чем в прошлом году. Об этом сообщил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

«В 2024 году закупки нашего СПГ оставались на уровне прошлого года, несмотря на периодически звучащие громкие заявления испанских властей о необходимости сокращать их и заменять альтернативными источниками», - цитирует его ТАСС.

По словам посла, эти противоречия показывают, что экономическая выгода играет большую роль, чем политическая риторика. Дело в том, что российский СПГ продается Испании по выгодным ценам, согласно условиям многолетнего контракта.

Клименко добавил, что Испания сохраняет свои позиции одного из самых крупных импортеров российского «голубого топлива» в ЕС. Более 21% закупленного Мадридом в 2023-2024 годах СПГ поставлено из России, и значительная его часть после этого перепродавалась другим странам. Следовательно, Испании выгодно закупать газ именно у России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны, которые сейчас потребляют американский СПГ, скоро будут «вставать в очередь» за топливом из России. Он объяснил это тем, что через три-четыре года Штатам самим потребуются запасы сжиженного газа из-за искусственного интеллекта и электрических батарей.