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Испания в 2024 году закупила у России столько же СПГ, сколько в 2023

По словам посла РФ в Мадриде Клименко, несмотря на заявления властей о необходимости заменять СПГ из РФ альтернативными источниками, реальная ситуация не изменилась.
Анастасия Бобылева 2024-12-19 06:10:25
© Фото: Jochen Tack httpimagebroker.com#search Globallookpress

Испания в 2024 году закупила столько же российского сжиженного природного газа (СПГ) , чем в прошлом году.  Об этом сообщил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

«В 2024 году закупки нашего СПГ оставались на уровне прошлого года, несмотря на периодически звучащие громкие заявления испанских властей о необходимости сокращать их и заменять альтернативными источниками», - цитирует его ТАСС.

По словам посла, эти противоречия показывают, что экономическая выгода играет большую роль, чем политическая риторика. Дело в том, что российский СПГ продается Испании по выгодным ценам, согласно условиям многолетнего контракта.

Клименко добавил, что Испания сохраняет свои позиции одного из самых крупных импортеров российского «голубого топлива» в ЕС. Более 21% закупленного Мадридом в 2023-2024 годах СПГ поставлено из России, и значительная его часть после этого перепродавалась другим странам. Следовательно, Испании выгодно закупать газ именно у России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны, которые сейчас потребляют американский СПГ, скоро будут «вставать в очередь» за топливом из России. Он объяснил это тем, что через три-четыре года Штатам самим потребуются запасы сжиженного газа из-за искусственного интеллекта и электрических батарей.

#Россия #в стране и мире #испания #СПГ
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