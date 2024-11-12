Вучич спрогнозировал очереди за российским газом через 3-4 года

Страны, которые сейчас потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, будут вынуждены вставать в очередь и просить газ у России, когда Вашингтон прекратит его поставки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, уже через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ, так как стране потребуются его значительные запасы из-за искусственного интеллекта и электрических батарей.

«Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», - приводит агентство РИА Новости слова Вучича.

Об этом сербский лидер заявил на полях сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку 11-22 ноября.

Напомним, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада заменить российский газ на американский, так как он дешевле. По ее словам, ЕС все еще много получает СПГ из России.