МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич спрогнозировал очереди за российским газом через 3-4 года

Он допустил прекращение поставок газа американской стороной, так как Вашингтону потребуются его большие запасы из-за ИИ и электрических батарей.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 18:03:28
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Страны, которые сейчас потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, будут вынуждены вставать в очередь и просить газ у России, когда Вашингтон прекратит его поставки. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, уже через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ, так как стране потребуются его значительные запасы из-за искусственного интеллекта и электрических батарей.

«Тогда все станем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», - приводит агентство РИА Новости слова Вучича.

Об этом сербский лидер заявил на полях сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку 11-22 ноября.

Напомним, на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Запада заменить российский газ на американский, так как он дешевле. По ее словам, ЕС все еще много получает СПГ из России.

#в стране и мире #Сербия #сша #газ #Александр Вучич #СПГ #российский газ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 