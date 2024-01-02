NNA: БПЛА Израиля ударил по офису ХАМАС в Южном Бейруте

Офис палестинского радикального движения ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия в Южном Бейруте. Об этом сообщило Национальное агентство новостей Ливана NNA.

Отмечается, что в южном пригороде Бейрута также находятся офисы движения «Хезболлах». Сообщается о нескольких раненых людях в результате удара израильского беспилотника, агентство также сообщает о трех погибших.

«Взрыв, поразивший офис ХАМАС в Мушаррафии, привел к гибели четырех человек и ранениям ряда людей», - сообщили в NNA.

По информации Reuters, среди погибших значится глава офиса ХАМАС в Ливане Усама Хамдан. Однако сами представители палестинской группировки сообщают, что глава офиса не пострадал от взрыва.

Ранее пресс-служба Палестинского общества Красного Полумесяца сообщила об обстреле Хан-Юниса в сектора Газа, в результате которого погибли пять человек и трое ранены. Как сообщили в Красном Полумесяце, умершие пришли к обществу в поисках убежища.