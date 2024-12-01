Соцфонд: старый образец СНИЛС останется действительным

Социальный фонд России сообщил, старый образец свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) является действительным, поэтому документ менять не нужно.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — заявили РИА Новости в фонде.

Поправки в закон о персонифицированном учете предполагают, что информация о СНИЛС предоставляется человеку в электронном или бумажном виде.

Ранее, после перехода к электронным СНИЛС, эксперт объяснил, что целью нововведения правил стал постепенный переход к цифровому документообороту.