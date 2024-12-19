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Расчеты БПЛА разбили технику ВСУ на Красноармейском направлении

Для уничтожения целей расчеты используют как FPV-дроны, так и беспилотники с прикрепленным боеприпасом, который сбрасывается на цель.
2024-12-19 05:50:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» точными ударами уничтожили живую силу и технику украинских националистов. Кадры работы наших военнослужащих на Красноармейском направлении СВО показало МО РФ.

Расчеты ударных БПЛА уничтожают бронированные машины, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак противника на линии боевого соприкосновения. Они оказывают поддержку штурмовым подразделениям группировки.

Сбросом боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, а также с помощью ударных FPV-дронов разведчики группировки своевременно уничтожают обнаруженные объекты боевиков.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» нанесли удары по орудиям и боевикам ВСУ из «Мста-С». Они показали свою боевую работу.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #группировка «Центр» #красноармейское направление
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