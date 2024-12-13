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Блинкен анонсировал выделение Киеву военной помощи на $500 млн

В состав очередного пакета военной помощи войдут 155- и 105-миллиметровые снаряды, системы Javelin и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Ян Брацкий 2024-12-13 02:57:24
© Фото: Presidential Office of Ukraine Global Look Press

Власти США предоставят киевскому режиму очередной пакет военной помощи на $500 млн. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Киев получит боеприпасы для артиллерийских систем, а также оборудование для защиты от химического и биологического оружия, уточнил он. Дополнительная военная помощь будет отравлена ВСУ со складов Пентагона.

«В нее войдут: боеприпасы против беспилотников, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые боеприпасы... для артиллерии, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, БПЛА... системы Javelin», - цитирует Блинкена РИА Новости.

Ранее Блинкен анонсировал передачу Украине военной помощи на $725 млн. Передача дополнительного пакета в рамках полномочий уходящей администрации Белого дома, уточнил он. В него также войдут артиллерийские боеприпасы, противопехотные мины, средства РЭБ и боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия на Украину только продляют агонию киевского режима и никак не способствуют переговорам о мире.

Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы для Украины станут законной целью для России, а поставки западного вооружения говорят о прямой вовлеченности стран НАТО в конфликт с Россией.

#оружие #Украина #сша #ВСУ #Блинкен
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