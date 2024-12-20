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Путин отметил важную роль органов госбезопасности в достижении целей СВО

По словам президента, российские разведывательные структуры добывают ценную информацию, необходимую для защиты отечества и для достижения целей СВО.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 00:00:57
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников органов госбезопасности с их профессиональным праздником. В видеообращении он отметил их важную роль в российской истории и в современности.

«Поздравляю вас с днем работника органов безопасности! Сегодня мы чествуем профессионалов и патриотов, которые твердо стоят на страже национальных интересов России, защищают ее конституционный строй и территориальную целостность, обеспечивают безопасность граждан, общества и государства от внутренних и внешних угроз», - говорится в обращении.

Президент напомнил, что на протяжение всей истории России органы безопасности были ее опорой, поэтому он призвал почтить память ветеранов, спасавших жизни людей и защищавших страну. В числе их заслуг - победа над нацизмом, 80-летие которой россияне будут отмечать в мае 2025 года.

«Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников органов безопасности бережно хранит и развивает лучшие традиции своих предшественников, добивается новых результатов», - добавил он.

Владимир Путин от имени россиян поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за мужество и компетентность, за рвение в работе и высокую самоотдачу, а также за их верность долгу. Особенно он отметил тех, кто работает на территории новых регионов РФ, на линии боевого соприкосновения и в приграничных областях.

«По линии наших разведывательных структур добывают ценную информацию, необходимую для защиты отечества, для безопасности мирных граждан, для достижения всех целей СВО, для укрепления технологического, экономического суверенитета России», - заявил российский президент.

Также в своей речи он напомнил, что одной из ключевых задач спецслужб остается борьба с терроризмом. Он призвал работников органов безопасности работать «предельно собранно и жестко» в этой сфере и применить весь имеющийся опыт.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ялте мужчину, передававшего украинской разведке сведения о ВС РФ. Одно из выполненных им заданий состояло в том, чтобы снять передвижение кораблей в Южной бухте и приложить их описание.

#госбезопасность #спецслужбы #Владимир Путин #СВО
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