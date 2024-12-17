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ФСБ задержала жителя Ялты, передававшего украинской разведке сведения о ВС РФ

Житель Ялты 1993 года рождения вступил в контакт с украинской военной разведкой, согласившись передавать ей сведения о передвижении ВС РФ в Крыму.
Марина Крижановская 2024-12-17 09:55:05
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Ялты, который передавал украинской спецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крымского полуострова.

Уточняется, что мужчина 1993 года рождения через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником украинского ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны).

Он выразил готовность предоставлять различную информацию, в том числе фото- и видеоматериалы Крыма. По заданию куратора он передавал иностранной спецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники российских войск на территории Республики Крым.

«Наткнулся на ссылку Кирилла Буданова* (признан в РФ экстремистом и террористом). Мне написали, что ты можешь, как гражданин Украины, помочь властям Украины отслеживать передвижение военной техники по территории Республики Крым. Я предполагал, что это ГУР Украины», - рассказал задержанный.

Далее у ялтинца потребовали документы, подтверждающие личность. Он показал фото своего украинского паспорта и прошел проверку. Затем зимой 2023 года получил первое задание, суть которого он не уточнил. Второе задание касалось Севастополя, где жителю Ялты предстояло снять передвижение кораблей в Южной бухте и приложить их описание.

Затем ему прислали еще одно задание - съездить в один из районов полуострова, где находится штаб ФСБ РФ. Но это ему осуществить не удалось, так как его задержали российские спецслужбы.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Крым #ФСБ РФ #Задержание #Ялта #ЦОС ФСБ России #ГУР МО Украины #пособничество в тероризме
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